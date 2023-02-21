Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів із артилерії та мінометів, Чернігівський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 4 громад області: Есманьської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської. На щастя, без втрат та руйнувань.

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Також пізно ввечері з території РФ здійснено мінометний обстріл Есманської територіальної громади. Ініормація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Балабине, Гуляйполе, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Степногірськ, Степове, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Щербаки, Темирівка, Павлівка, Магдалинівка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

За минулу добу російська окупаційна армія тричі била по Нікопольському району. Снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На місцях обстрілів працюють рятувальники. Наслідки ще уточнюються.

Харківщина

Сьогодні зранку в с.Рубіжне, Чугуївського району чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На місце виїхали медики. Інформація уточнюється.

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На Слобожанському та Куп'янському напрямках ворожих обстрілів зазнали понад 25 районів населених пунктів. Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе. Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів.

Вчора внаслідок обстрілів с.Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди, сталися пожежі.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Вдень у смт. Дворічна Куп'янського району пошкоджено 3 житлові будинки.

Луганщина

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямах, зокрема, у районі Невського.

Противник обстріляв Стельмахівку, Невське, Площанку, Діброву, Червонопопівку та Білогорівку. Завдав авіаудару по Білогорівці. На окупованих територіях під різними приводами вилучають українські паспорти. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

Протягом минулої доби – 40 обстрілів. Ворог застосрвував ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, ТОВ «Міко-фуд», автобаза, дитячий садочок, комунальне підприємство); Бахмут (житловий сектор); Курахове (околиці); Торецьк (житловий сектор, школа, збагачувальна фабрика); Часів Яр (житловий сектор); с. Карлівка (район водосховища та околиці селища); житлові сектори смт Велика Новосілка, смт Гостре с.Архангельське, с.Бердичі, с.Веселе, с.Дубово-Василівка, с.Єлизаветівка, с.Зоряне, с.Іванопілля, с.Катеринівка, с.Клебан-Бик, с.Красногорівка, с.Ласточкине, с.Максимільянівка, с.Новий Комар, с.Новобахмутівка, с.Новопокровське.

Численні пошкодження цивільних та господарських об’єктів. На Донеччині за добу – троє загиблих, 5 поранених цивільний.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них - Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське.

Окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Внаслідок удару по смт Антонівка загинули двоє людей. Ще двоє людей на Херсонщині поранені. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 43 особи, з них троє – діти.

Нагадаємо, триває 363-я доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.