Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild
Росіяни увійшли в центр Часового Яру
Фото: BILD

Окупанти майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста

Російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року.

Як зазначає аналітик видання BILD Юліан Рьопке, Часів Яр знаходиться на височині та захищений із східного боку водним каналом Сіверський Донець – Донбас, що довгий час стримувало просування російських сил.

Однак тепер окупантам вдалося подолати цей природний бар’єр, і, за опублікованими відеоматеріалами вуличних боїв, підрозділи РФ майже дісталися стадіону «Авангард», розташованого в центрі міста.

Як зазначає Рьопке, російські війська вперше помічені в центрі Часова Яру, і навколо не помітно готових до бою українських солдатів.

«Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід», – заявив експерт BILD.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Про це передає звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше окупанти поширювали інформацію про те, що російська армія повністю захопила Часів Яр і Торецьк Донецької області. Однак це повідомлення не відповідає дійсності.

До слова, ворог просунувся в місті Часів Яр, що на Донеччині. Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині і наблизилися до кордонів міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Теги: окупанти Донбас армія Торецьк українці ворог руїни росіяни Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Арестович на початку повномасштабного вторгнення намагався заспокоїти українців
Про що мають говорити сьогоднішні «арестовичі»
20 жовтня, 16:00
Депутати пропонують внести зміни до конституції Естонії
Естонія може позбавити російських резидентів права голосу на виборах
21 жовтня, 18:02
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
У застосунку «Дія» призупинено бронювання від мобілізації
20 жовтня, 11:58
Росіяни мародерствують в Селидово
Росіяни мародерять в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState
1 листопада, 03:59
Росіяни вивели ракетоносій в море
РФ вперше за 15 днів вивела ракетоносії в Чорне море – Генштаб
2 листопада, 07:18
Мета окупантів – флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру
Російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині
3 листопада, 20:39
Дрони атакують Одесу
Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси
14 листопада, 22:33
На думку Залужного, проєкт матиме «досить хорошу перспективу»
Українські держслужбовці вчитимуться у Британії? Залужний розповів про новий проєкт
13 листопада, 10:00
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні
13 листопада, 19:58

Події в Україні

Росіяни увійшли в центр Часового Яру – BILD
Росіяни увійшли в центр Часового Яру – BILD
Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»
Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»
Росіяни окупували Нову Іллінку – Deep State
Росіяни окупували Нову Іллінку – Deep State
Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі
Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2024 року
За 1000 днів війни Росія завдала шкоди довкіллю на $71 млрд
За 1000 днів війни Росія завдала шкоди довкіллю на $71 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
17K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
15K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
7537
Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві третя тривога за ніч
Сьогодні, 05:37
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 03:34

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua