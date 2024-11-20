Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild

Окупанти майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста

Російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року.

Як зазначає аналітик видання BILD Юліан Рьопке, Часів Яр знаходиться на височині та захищений із східного боку водним каналом Сіверський Донець – Донбас, що довгий час стримувало просування російських сил.

Однак тепер окупантам вдалося подолати цей природний бар’єр, і, за опублікованими відеоматеріалами вуличних боїв, підрозділи РФ майже дісталися стадіону «Авангард», розташованого в центрі міста.

Як зазначає Рьопке, російські війська вперше помічені в центрі Часова Яру, і навколо не помітно готових до бою українських солдатів.

«Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід», – заявив експерт BILD.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Про це передає звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше окупанти поширювали інформацію про те, що російська армія повністю захопила Часів Яр і Торецьк Донецької області. Однак це повідомлення не відповідає дійсності.

До слова, ворог просунувся в місті Часів Яр, що на Донеччині. Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині і наблизилися до кордонів міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.