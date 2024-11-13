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Українські держслужбовці вчитимуться у Британії? Залужний розповів про новий проєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські держслужбовці вчитимуться у Британії? Залужний розповів про новий проєкт
На думку Залужного, проєкт матиме «досить хорошу перспективу»
фото з відкритих джерел

«Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що гарантоване збереження їхніх інвестицій – це наша освіта»

Україна веде переговори з Великою Британією про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тис. студентів для того, щоб за 20 років в Україні були «абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу». Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає «Інтерфакс».

«Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій – це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента», – сказав Залужний на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві.

На думку Залужного, цей проєкт матиме «досить хорошу перспективу». Посол наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил.

«Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає», – констатував Залужний.

Говорячи про найближчі перспективи, посол зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.

Говорячи про сфери інтересу британського бізнесу в Україні, посол заявив, що на першому місці зараз стоїть оборона. Серед інших можливих напрямків британських інвестицій в Україну він назвав енергетичну безпеку, IT-сектор.

Як відомо, станом на кінець 2023-2024 навчального року в польських вищих навчальних закладах навчалися орієнтовно 102,7 тис. іноземних студентів. Серед них 45,5 тис. (45%) – громадяни України. 

До слова, посол України в Бразилії Андрій Мельник розкритикував кадрові конкурси МЗС, які проводив колишній міністр Кулеба. Мельник наголошує, що «конкурси – самообман. Не можна кинути популістський клич і набрати з вулиці невідомо кого». Він додає, що Україна потребує радикальних змін у цій сфері. Наприклад, перетворення вітчизняної Дипакадемії у «мегапотужну кузню кадрів для дипслужби».

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Теги: міністр освіта бізнес посол українці навчання Україна Валерій Залужний переговори Велика Британія

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