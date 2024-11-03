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Російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині
Мета окупантів – флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру
фото з відкритих джерел

Просування загарбників фіксують на кількох напрямках

Російська армія тисне на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр на Донеччині та намагається оточити угруповання ЗСУ. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі «Еспресо».

Військові Росії вже форсували канал Сіверський Донець. Окрім того, за словами експерта, окупанти мають певні просування до траси М-32, яка є ключовою для логістичного забезпечення Сил оборони України.

«Мета окупантів – флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку», – каже Снєгирьов.

Просування військ РФ фіксують і на інших гарячих напрямках – Курахівському, Лиманському та Куп'янському. Втім, важка ситуація на Лиманському напрямку. Загарбники мають просування в районі Тернів і Торського.

«Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Слов'янська, зокрема на Слов'янсько-Краматорській агломерації. Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл», – наголосив Дмитро Снєгирьов.

Раніше ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ. 

Крім того, Зеленський поговорив з Сирським та визначив найважливіші напрямки на фронті. 

Також окупантам вдалось взяти під цілковитий контроль населений пункт Шахтарське та Курахівку у Донецькій області. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, яке лежить в кількох кілометрах від Шахтарська. Також вороги просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Зауважимо, що видання The New York Times вважає, що нестача військових є головною проблемою України. Солдат, ймовірно, вистачить ще 6-12 місяців ведення війни. 

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Теги: окупанти армія солдат росіяни Часів Яр

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