Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський: На сході ситуація дійсно складна

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ситуація на сході України ситуація складна. Також, за його словами, фіксується повільне просування російської армії. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але тим не менш пресинг і просування росіян. З різних причин: наповнення наших бригад підготовленими людьми, наповнення і комплектація бригад зброєю – усі ці процеси були достатньо повільні. Не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі», – йдеться у заяві.

Володимир Зеленський також додав, що українські військові потребують ротації.

«Крім того, на сході стоять бригади, у яких хлопці довго воюють. Потрібна їхня ротація. На їхні місця повинні приходити інші бригади», – наголосив президент.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.