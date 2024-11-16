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Президент розповів про ситуацію на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент розповів про ситуацію на фронті
На фронті фіксується повільне просування російської армії, зауважив президент
фото: Генштаб (ілюстративне)

Зеленський: На сході ситуація дійсно складна

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ситуація на сході України ситуація складна. Також, за його словами, фіксується повільне просування російської армії. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але тим не менш пресинг і просування росіян. З різних причин: наповнення наших бригад підготовленими людьми, наповнення і комплектація бригад зброєю – усі ці процеси були достатньо повільні. Не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі», – йдеться у заяві.

Володимир Зеленський також додав, що українські військові потребують ротації.

«Крім того, на сході стоять бригади, у яких хлопці довго воюють.  Потрібна їхня ротація. На їхні місця повинні приходити інші бригади», – наголосив президент.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. 

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. 

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Теги: фронт війна Україна українці росія росіяни ЗСУ Володимир Зеленський

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