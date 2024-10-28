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Окупанти просунулися в Часовому Яру – британська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти просунулися в Часовому Яру – британська розвідка
У центральній частині району каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування
фото з відкритих джерел

До недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи ЗСУ

Ворог просунувся в місті Часів Яр, що на Донеччині. Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині і наблизилися до кордонів міста.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, у центральній частині району каналу, ймовірно, армія РФ здійснила обмежене просування на захід від каналу в східну частину Часового Яру. Однак дуже ймовірно, що за центральну і північну частини району каналу тривають запеклі бої, і російським окупаційним силам вдається закріпитися.

«Із середини липня 2024 року і до недавнього часу російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті українськими Збройними силами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

Як повідомлялося, економічні проблеми та брак людських ресурсів можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна ухвалити важливі рішення про зміну способу ведення війни, щоб зберегти стабільність кремлівського режиму.

До слова, аналітиків проєкту DeepState заявили, що російські загарбники окупували місто Гірник у Донецькій області. Зокрема, у місті Гірник, яке розташоване в Донецькій області, у 2018 році була зведена телевежа, призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповані території Донеччини. Це стало важливим кроком у забезпеченні місцевого населення доступом до інформації з України, попри військову агресію та інформаційні перешкоди, що існують в регіоні.

Раніше представник 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону заявив, що російським силам вдалось «вклинитися» в українську лінію оборони біля Часового Яру та перетнути канал Сіверський Донець – Донбас. Однак згодом речник бригади Андрій Полухін наголосив, що інформація про «вклинення» в оборону українських захисників не відповідає дійсності.

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Теги: ЗСУ війна британська розвідка Часів Яр окупанти Донеччина

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