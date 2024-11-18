Курахове, Куп'янськ та Часів Яр: де просунулись росіяни – карти ISW

Російська армія має успіх одразу на кількох напрямках

На фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Про це передає звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська 16 і 17 листопада продовжували наступальні дії на головному «українському плацдармі» в Курській області, однак жодних успіхів не досягли.

17 листопада Міноборони РФ заявило, що їхні війська нібито успішно оточили підрозділи ЗСУ в районі лісу Ольговка, розташованого на схід від Коренево, і завдали удару по українських військових, які намагалися вирватися з оточення.

16 листопада російський військовий кореспондент повідомив про нібито просування путінських військ поблизу Крем'яного, Дар’їно, Новоіванівки, а також у районах Куриловки та Плехово.

Водночас аналітики ISW не знайшли підтвердження цих заяв.

Український військовий експерт Костянтин Машовець 17 листопада зазначив, що наприкінці вересня російські війська передислокували підрозділи 69-ї окремої бригади прикриття Східного військового округу з Гуляйпільського напрямку до Курської області.

16 листопада ISW зафіксував інформацію про те, що частини 69-ї бригади діють на південному Донецькому напрямку (в районі Курахового та Вугледара), що може свідчити про розділення бригади між різними ділянками фронту.

Харківський напрямок

Російські загарбники продовжували атаки біля Стрілечі, Вовчанська та Стариці Харківської області 16 і 17 листопада, але не просунулися.

Луганщина

Російські окупанти просунулися на південь від Куп’янська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські загарбники захопили Колісниківку та займають територію приблизно 3-3,5 км вздовж східного берега р. Оскіл.

Війська РФ продовжували наступати біля Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Копанки, Надії, Твердохлібового, Греківки, Чернещини, Макіївки та під Тернами 16 і 17 листопада.

Донецька область

Війська РФ 16 і 17 листопада продовжували обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського та Івано-Дарівки, але не просувалися.

Російські окупанти просунулися на південний схід від Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що окупанти просунулися та зрівняли частину лінії фронту на південний захід від Андріївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська також просунулися на 2,5 км вздовж залізниці між Андріївкою і Зеленопіллям, та на 1,5 км в глибину біля Кліщіївки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися на південь від Оріхово-Василівки, зачистили територію на південь від заводу вогнетривів у центральній частині Часового Яру, захопили частину заповідника Ступки-Голубівське 2, досягли лісу Дружба на південь від Калинівки та просунувся в лісах на південь від Часового Яру.

Разом з тим експерти ISW не помітили візуального підтвердження цих тверджень.

Повідомляється, що війська РФ просунулися на південь від Покровська. Російські "воєнкори" заявляли 17 листопада, що путінські війська захопили Юрівку, просунулися до Зорі та в лісистій місцевості завширшки 2 км і завглибшки 1 км на захід і південь від Новоолексіївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували атаки в районі н.п. Миролюбівка та Промінь, біля Лисівки, Крутого Яру, в районі Юрівки, Петрівки, Пустинки і Новоолексіївки 16 і 17 листопада.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ начебто відбили українську контратаку під Гродівкою.

Південь

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на сході Запорізької області 17 листопада.

17 листопада на заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ незначно просунулися в полях на північ і захід від Новопокровки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Українські джерела опублікували кадри удару з HIMARS по зосередженню російського особового складу та техніки поблизу окупованої Таврії Запорізької області (на південний захід від Роботиного).

Війська РФ 17 листопада продовжували обмежені атаки на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але не просунулися.