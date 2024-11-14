Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси

В Одесі внаслідок атаки ворожих БпЛА горить житловий будинок

Росіяни у четвер ввечері завдали ударів дронами по центру Одеси. Як повідомляють місцеві пабліки, внаслідок атаки в центрі міста палає житловий будинок. Також удари по Одесі підтвердив міський голова Геннадій Труханов.

За повідомленнями місцевих Телеграм-каналів, в Одесі сильно постраждала цивільна інфраструктура. Наразі горить житловий будинок, атака дронів по місту продовжується.

Також міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті працює ППО. Внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу вранці 14 листопада Слов’янська Донецької області поранення зазнав патрульний.