Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси
В Одесі внаслідок атаки ворожих БпЛА горить житловий будинок
Росіяни у четвер ввечері завдали ударів дронами по центру Одеси. Як повідомляють місцеві пабліки, внаслідок атаки в центрі міста палає житловий будинок. Також удари по Одесі підтвердив міський голова Геннадій Труханов.
💥Одесу атакують окупанти. У місті лунають вибухи pic.twitter.com/HAiWvvI2te— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2024
За повідомленнями місцевих Телеграм-каналів, в Одесі сильно постраждала цивільна інфраструктура. Наразі горить житловий будинок, атака дронів по місту продовжується.
В Одесі сильно постраждала цивільна інфраструктура. pic.twitter.com/zaF3CGnkrA— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2024
Також міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті працює ППО. Внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу вранці 14 листопада Слов’янська Донецької області поранення зазнав патрульний.
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