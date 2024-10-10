Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Інформації про постраждалих та ступінь руйнування багатоповерхівки поки немає
Зранку 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо», – зазначив він.
Зранку 10 жовтня місцеві пабліки писали про звуки вибухів у Кривому Розі.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня росіяни завдали балістичних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Сьогодні вранці ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік.
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