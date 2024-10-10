Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Зранку 10 жовтня місцеві пабліки писали про звуки вибухів у Кривому Розі
фото з відкритих джерел

Інформації про постраждалих та ступінь руйнування багатоповерхівки поки немає 

Зранку 10 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

«Вранці російська армія атакувала Кривий Ріг БпЛА. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо», – зазначив він.

Зранку 10 жовтня місцеві пабліки писали про звуки вибухів у Кривому Розі. 

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня росіяни завдали балістичних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Сьогодні вранці ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по території агрофірми. Унаслідок цього постраждав чоловік. 

Читайте також:

Теги: армія Кривий Ріг дрон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українським військам дуже важко на Курахівському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Вчора, 00:00
3 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм і ліквідувала терориста Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі
Ізраїльська армія ліквідувала керівника терористичної мережі «Хамас» у Тулькармі
4 жовтня, 05:49
Генеральний секретар «Хезболли» Саїд Хассан Насралла днями був вбитий
Держава у державі. Що таке «Хезболла» тема дня
1 жовтня, 22:22
Ізраїль виконує обмежені завдання в Лівані
ЦАХАЛ запевнив, що не планує довго перебувати у Лівані – CNN
1 жовтня, 04:41
ЦАХАЛ завдає удари по Лівану
ЦАХАЛ продовжує завдавати нищівних ударів по Бейруту
1 жовтня, 01:02
Війна на Близькому Сході продовжується
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
27 вересня, 02:48
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
24 вересня, 21:00
Путін збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб
Путін збільшив армію не лише для війни в Україні. ISW назвав мету
17 вересня, 08:29
Ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу
Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування
12 вересня, 15:15

Події в Україні

Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Росіяни обстріляли агрофірму на Дніпропетровщині, є постраждалий
Росіяни обстріляли агрофірму на Дніпропетровщині, є постраждалий
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Бойовик, який воював проти України, отримав довічне ув'язнення
Бойовик, який воював проти України, отримав довічне ув'язнення
Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування
Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування
Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»
Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
23K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
7002
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3886
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
3314
Кліп був знятий у Києві: трек Майлі Сайрус набрав мільярд прослуховувань у Spotify (відео)

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua