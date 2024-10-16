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Атака на Тернопільщину: з’явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на Тернопільщину: з’явилися фото наслідків
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати
фото: Telegram/МВС

Росіяни вночі атакували безпілотниками Тернопільщину

Уночі ворог атакував один з промислових обʼєктів Тернопільської області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Фото наслідків атаки окупантів опублікувало Міністерство внутрішніх справ.

До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських, чотири одиниці спеціальної техніки. Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.

РФ атакувала один з промислових обʼєктів
РФ атакувала один з промислових обʼєктів
фото: Telegram/МВС
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати
фото: Telegram/МВС
Пожежа сталася внаслідок ворожої атаки
Пожежа сталася внаслідок ворожої атаки
фото: Telegram/МВС

Як зазначає пресслужба МВС, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, після одноденної перерви російські загарбники знову активізувалися, завдаючи ударів по цивільних містах України.

Так, у ніч на 16 жовтня ворожі дрони атакували Київ та область, всі БпЛА було знищено. Повітряна тривога тривала понад дві години, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Як відомо, станом на ранок середи, 16 жовтня, російські війська впродовж доби обстріляли Херсонську міську територіальну громаду вісім разів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Садовому. Також знеструмлений весь Херсон. Наразі причини з’ясовуються.

До слова, російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно.

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Теги: окупанти війна Тернопільщина безпілотник

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