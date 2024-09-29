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ЦАХАЛ знищив стратегічний тунель ХАМАСУ в Газі, в мережу потрапило відео

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ знищив стратегічний тунель ХАМАСУ в Газі, в мережу потрапило відео
ЦАХАЛ веде активні обстріли терористичних угруповань
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ завдав нищівного удару по тунелю бойовиків у Секторі Газа

Ізраїль продовжує активну боротьбу проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) нещодавно знищив масштабний тунель завдовжки 2,5 км, що був частиною підземної мережі ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Цей тунель використовувався для переміщення терористів та зброї, з'єднуючи північну і південну частини Гази. Для його руйнування ЦАХАЛ застосував понад 30 тонн вибухівки, завдавши суттєвого удару по логістиці ХАМАС​.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. 

Військова операція в секторі Гази є частиною ширшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Після нападів ХАМАСу на Ізраїль , ситуація загострилася не лише в Газі, а й у сусідніх країнах. Ізраїль також фокусується на боротьбі з іншими терористичними угрупованнями, зокрема «Хезболлою», лідера якої, Хасана Насраллу було ліквідовано під час авіаударів напередодні. Це призвело до ще більшого напруження на північних кордонах Ізраїлю, де «Хезболла» активізувала свою діяльність​.

Ці події підкреслюють складність ситуації на Близькому Сході, де кілька терористичних угруповань вдуть боротьбу проти Ізраїлю, використовуючи підземні мережі для уникнення ударів з повітря.

До слова, стало відомо, що Ізраїль ліквідував високопосадовця «Хезболли» Наубіля Каука. Він загинув внаслідок авіаудару минулої ночі в столиці Лівану Бейруті.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.  

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. 

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Теги: Ізраїль армія ХАМАС тероризм війна

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