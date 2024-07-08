Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
У Кривому Розі станом на зараз 47 постраждалих
Сьогодні, 8 липня, Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Внаслідок чого постраждав Кривий Ріг та Дніпро. Станом на зараз у двох містах 59 поранених. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«У Кривому Розі станом на зараз 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані», – йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, у Дніпрі – 12 потерпілих, п’ятеро з них госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.
Нагадаємо, що 8 липня Росія масовано обстріляла Україну. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО. У місті також є поранені.
До слова, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.
Очільник міста Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та дитячої лікарні, наголосивши на необхідності рішучої реакції світу на російський терор.
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