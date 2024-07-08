Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
Дніпро після атаки 7 липня
фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі станом на зараз 47 постраждалих

Сьогодні, 8 липня, Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Внаслідок чого постраждав Кривий Ріг та Дніпро. Станом на зараз у двох містах 59 поранених. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі станом на зараз 47 постраждалих. Дев’ятеро у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, у Дніпрі – 12 потерпілих, п’ятеро з них  госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.

Нагадаємо, що 8 липня Росія масовано обстріляла Україну. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство, понівечене СТО.  У місті також є поранені. 

До слова, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.

Очільник міста Віталій Кличко розповів, що пацієнтів дитячої лікарні, куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та дитячої лікарні, наголосивши на необхідності рішучої реакції світу на російський терор. 

Читайте також:

Теги: Дніпро Кривий Ріг ракета ракетна атака росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань
Китай вийшов на новий геополітичний рівень
5 липня, 19:00
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (зліва) на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
3 липня, 19:35
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 4 липня: як діятимуть графіки
3 липня, 18:25
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
28 червня, 20:39
За словами політикині, Україна «щиро віддана вирішенню і повній імплементації» 11 питань стосовно прав нацменшин, які порушив Будапешт
Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина
25 червня, 21:22
Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Путін вперше назвав державу, яка є союзником Росії у війні проти України
18 червня, 09:53
Раніше РФ погрожувала Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
Данія починає боротьбу з тіньовим флотом РФ: це вдарить по фінансах Кремля – Reuters
17 червня, 12:52
«Істеричні заяви Путіна, це намагання повернутися у звичну для нього гру з Заходом»
Путін істерично блефує на тлі укріплення України
17 червня, 11:02
Розвідка вночі атакувала Білгородську, Воронезьку та Липецьку області
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
17 червня, 10:52

Події в Україні

Під Харковом на міні підірвалися родина з двома маленькими дітьми
Під Харковом на міні підірвалися родина з двома маленькими дітьми
Зеленський назвав кількість вбитих та поранених у результаті обстрілу України 8 липня
Зеленський назвав кількість вбитих та поранених у результаті обстрілу України 8 липня
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
Повітряні сили повідомили, скільки ракет окупанти випустили по Україні
Повітряні сили повідомили, скільки ракет окупанти випустили по Україні
Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»
Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»
П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини
П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
22K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7679
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
7428
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри
5161
Троє чоловіків у Москві зґвалтували співробітницю російського пропагандистського ЗМІ

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Сьогодні, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua