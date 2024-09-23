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У Покровську відбуваються мітинги проти ЗСУ? Місцева влада виявила російський фейк

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Покровську відбуваються мітинги проти ЗСУ? Місцева влада виявила російський фейк
Поширена Росією інформація не відповідає дійсності
фото: Вадим Філашкін

У мережі поширюється відео з начебто коментарем очільника Донецької ОВА про ситуацію в Покровській громаді

У мережі поширюється інформація, що нібито жителі Покровська організовують протести проти ЗСУ. Однак, як зауважив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ця інформація є російським фейком.

«У мережі поширюється відео з начебто моїм коментарем про ситуацію в Покровській громаді. У відео йдеться про те, що місцеві жителі організовують мітинги проти ЗСУ, конфліктують з військовими, а тому у громаді буде проведена примусова евакуація населення. Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у заяві.

Філашкін зауважив, що голос на відео не належить йому, а озвучена інформація повторює російські пропагандистські наративи та покликана спричинити напруження у суспільстві.

Нагадаємо, що російська пропаганда видала нові фейки про події в Курській області РФ. Ворожу брехню спростував Центр протидії дезінформації (ЦПД). Аналітики зафіксували чергову хвилю дезінформаційних публікацій довкола операції ЗСУ на Курщині.

Також російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів. Центр протидії дезінформації попереджає про маніпуляції темою відключень електроенергії.

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Теги: Донеччина Донецьк фейк пропаганда росія росіяни війна окупанти Україна ЗСУ

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