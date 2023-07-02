Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр»
У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Зокрема, пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів» – з Чорного моря.
«Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр». Усі повітряні цілі – вісім ударних БпЛА «Shahed-136/131» та три крилаті ракети «Калібр» знищено», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, повітряна тривога в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.
Раніше стало відомо, що на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».
До слова, внаслідок падіння уламків безпілотників у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Також відомо про одного постраждалого.
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