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Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нічна атака Росії: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
Протиповітряна оборона знищила усі 11 цілей
фото з відкритих джерел

Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр»

У ніч на 2 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».
Російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».
фото: Повітряні сили

Зокрема, пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів» – з Чорного моря.

«Протиповітряна оборона Повітряних сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр». Усі повітряні цілі – вісім ударних БпЛА «Shahed-136/131» та три крилаті ракети «Калібр» знищено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.

Раніше стало відомо, що на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».

До слова, внаслідок падіння уламків безпілотників у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Також відомо про одного постраждалого.

Теги: росія обстріл безпілотник системи ППО російська ракета

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