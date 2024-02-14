Головна Країна Культура
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Херсонський театр імені Куліша

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонський театр імені Куліша
В наслідок російської атаки в театрі вибило 36 вікон
фото: Telegram/МКІП

Театр Куліша є одним із найбільших на півдні України

У ніч проти 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Про це повідомив Мінкульт.

Унаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.

Театр Куліша – один із найбільших на півдні України, він є головною театральною сценою Херсонської області. Майже відразу після звільнення Херсона директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.

Нагадаємо, за добу по області противник здійснив 37 обстрілів (164 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (37 снарядів). Рашисти поцілили  у райони 11 населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

До слова, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Читайте також: Театр часів повітряних тривог. 12 українських вистав про війну
Теги: театр Херсонщина обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В міністерстві повідомили, що протягом доби в короткочасні ремонти виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
12 лютого, 22:50
Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели родину в останню путь
У Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян
12 лютого, 17:14
Сили оборони стримують ворога на всіх напрямках
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
25 сiчня, 07:13
У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
23 сiчня, 18:27
Лише в Києві десятки об'єктів стали об'єктом зазіхань недобросовісних забудовників минулого року
Захист об'єктів культурної спадщини: у Раді створюють нову робочу групу
19 сiчня, 20:38
Українські захисники збили понад 20 ворожих дронів
Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях
18 сiчня, 07:46
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
Росіяни накрили з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: наслідки
17 сiчня, 08:22
Упродовж доби окупанти били по містах та селах на Запоріжжі
Масовані удари по Запоріжжю, понад 100 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах
15 сiчня, 11:20

Культура

Окупанти обстріляли Херсонський театр імені Куліша
Окупанти обстріляли Херсонський театр імені Куліша
Ювілей Дмитра Богомазова: Народному артисту й художньому керівнику Театру Франка – 60
Ювілей Дмитра Богомазова: Народному артисту й художньому керівнику Театру Франка – 60
Скільки коштів потребує Україна на відновлення культурних об’єктів: дані ЮНЕСКО
Скільки коштів потребує Україна на відновлення культурних об’єктів: дані ЮНЕСКО
Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук
Росіяни виставили на аукціон картину Айвазовського, яка оголошена у міжнародний розшук
Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам
Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
33K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
14K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
5560
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
4775
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи: причини
4090
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Новини

Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Сьогодні, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua