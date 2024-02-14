Окупанти обстріляли Херсонський театр імені Куліша

Театр Куліша є одним із найбільших на півдні України

У ніч проти 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Про це повідомив Мінкульт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.

Театр Куліша – один із найбільших на півдні України, він є головною театральною сценою Херсонської області. Майже відразу після звільнення Херсона директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за добу по області противник здійснив 37 обстрілів (164 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (37 снарядів). Рашисти поцілили у райони 11 населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

До слова, триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.