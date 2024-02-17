У двох областях РФ прогриміли вибухи

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що у Курській області працює ППО

У ніч проти 17 лютого у Курській та Білгородській областях Росії прогриміли вибухи. Про це повідомляє місцева влада та російські телеграм-канали.

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Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що у Курській області працює ППО. Старовойт також додав, що в області зберігається «режим ракетної небезпеки».

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков ситуацію не коментував.

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Як повідомлялося, у ніч проти 17 лютого у російському Іжевську спалахнула сильна пожежа на неназваному промисловому підприємстві.

Нагадаємо, у районі оборонного підприємства в Алтайському краї Росії стався вибух. Місцева влада пояснила його «технологічним процесом».

Жителі міста Бійськ Алтайського краю повідомили про вибух та стовп диму над містом, а також потужну ударну хвилю, від якої деренчали вікна. Через кілька годин на інцидент відреагував мер міста Віктор Щигрєв. Він запевнив, що «хлопок», який чули містяни, пов'язаний з «технологічним процесом», а причин для занепокоєння немає.

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Раніше у російському Ставрополі загорілася військова частина.

Також у Росії стався потужний вибух у районі заводу, який виробляє боєприпаси.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що вибух під Іжевськом, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та Telegram-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів.