Під завалами жінка з дитиною: росіяни атакували Костянтинівку

О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинились через ризик повторного удару

Сьогодні, 9 квітня, близько о 11:30 російські терористи обстріляли Костянтинівку на Днеччині. Під завалами під'їзду одного з будинків шукають жінку з дитиною. Про це повідомляє «Радіо Свободи».

За словами кореспондента видання, попередньо відомо про одного загиблого, а також двох поранених жінок.

О 13:00 роботи на місці тимчасово призупинились через ризик повторного удару. У місті пролунали звуки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та випустили 20 ударних БпЛА типу Shahed.

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запустив із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.