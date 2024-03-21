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У всіх областях України – повітряна тривога: на Київщині працює ППО

Ірина Луцак
glavcom.ua
У всіх областях України – повітряна тривога: на Київщині працює ППО
Тривога пов'язана з ймовірними пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс

По 2 групи ракет на Київщині, Житомирщині та Рівненщині, курс західний

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що у столиці оголошено повітряну тривогу. 

«Прямуйте до укриття!», – йдеться в повідомленні КМВА.

У Повітряних силах повідомляють, що масштабна тривога пов'язана з ймовірними пусками ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95мс. Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, рф). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00.

Чернігівська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області – ракетна небезпека (імовірно Х-59). Ніжин - перебувайте в укриттях!

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Теги: обстріл ракета тривога

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