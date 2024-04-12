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В Сумах пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Сумах пролунали вибухи під час тривоги
фото ілюстративне

Повітряну тривогу було оголошено в: Сумській, Харківській і Донецькій області

В Сумах пролунали вибухи. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через пуски керованих авіаційних бомб.
Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі офіційні особи України, або ж військове командування жодним чином не коментувало дану ситуацію.

Станом на 15:04 повітряну тривогу було оголошено в: Сумській, Харківській і Донецькій області.

Наразі небезпека минула.

«Сьогодні, 12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються», – повідомили в Сумській ОВА. 

Варто відзначити, що о 14:53 Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб.

Триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: вибух війна Сумщина

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