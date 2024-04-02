Атака на Кіровоградщину: ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури

Над територією регіону було збито дев'ять російських дронів

У ніч на 2 квітня російські загарбники вдарили по Кіровоградщині. Як наслідок пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо без постраждалих. На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Згодом голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович повідомив, що внаслідок удару російського дрона в ніч проти вівторка в регіоні було пошкоджено енергооб'єкт. За його словами, інформації про постраждалих не було.

Тим часом, керівник Дніпропетровської обладміністрації Андрій Лисак заявив, що над територією регіону було збито дев'ять російських дронів. «Вночі сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина», – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок вечірньої атаки по Кривому Розі у трьох дев'ятиповерхових будинках вибито вікна, пошкоджено автомобіль та лінію високовольтних передач, додає голова ОДА. При ударі постраждала жінка, яка лікуватиметься вдома.

Триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 ударних БпЛА було знищено.