Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Ще дві людини досі перебувають під завалами

Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження», – повідомив Філашкін.

За його словами, ймовірно, ще дві людини досі перебувають під завалами.

Як повідомлялося, увечері 17 лютого російські загарбники нанесли серію ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Нагадаємо, триває 724-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Теги: обстріл Донеччина росіяни ворог населення рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дороги в місті перетворилися на ріки
Кара небесна для окупантів. У Севастополі затопило будинки та вулиці
19 сiчня, 10:52
Окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку: оцінка ISW​​​​​​​
Окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку: оцінка ISW​​​​​​​
22 сiчня, 04:20
ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази
ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази
23 сiчня, 02:50
Петербурзький нафтовий термінал був атакований безпілотниками
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
18 сiчня, 10:31
Щонайменше 30 росіян хотіли незаконно отримати громадянство Молдови
Російські мільйонери обманом намагалися отримати громадянство Молдови
27 сiчня, 21:25
Високомобільний комплекс РЕБ «Полонез», який полює на ворожі БПЛА, здатний швидко з’являтися на потрібній ділянці фронту
«Програш у повітрі – це поразка». Виробник назвав найскладніші цілі для РЕБ
4 лютого, 18:00
У харківському метро почала протікати стеля через постійні обстріли РФ
У харківському метро почала протікати стеля через постійні обстріли РФ
13 лютого, 23:00
Персональні дані росіян, які воліють голосувати на диктатора, передали «компетентним органам»
Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна
14 лютого, 14:33
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
Сьогодні, 11:46

Події в Україні

Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
РФ вдарила ракетами по Краматорську і Слов’янську: під завалами сім'я з дітьми
РФ вдарила ракетами по Краматорську і Слов’янську: під завалами сім'я з дітьми
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»
На Хмельниччині судили батька, бо його син курив на уроці «Основи здоров'я»
Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні
Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
46K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
25K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
7047
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
6020
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
5012
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua