Обстріл Краматорську: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки
Ще дві людини досі перебувають під завалами
Увечері 17 лютого під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ. Рятувальники деблокували тіло жінки на місці російського обстрілу в Краматорську Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Стало відомо про одну загиблу людину в Краматорську. Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження», – повідомив Філашкін.
За його словами, ймовірно, ще дві людини досі перебувають під завалами.
Як повідомлялося, увечері 17 лютого російські загарбники нанесли серію ударів по Донецькій області. Під вогнем опинились Слов'янськ і Краматорськ.
По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Загалом в місті зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.
У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.
Нагадаємо, триває 724-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.
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