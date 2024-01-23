ЗСУ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Окупанти втратили щонайменше 20 одиниць військової техніки після їхнього нещодавнього невдалого нападу на Терни

Збройні сили України активно ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські війська просунулися на південь від Красногорівки (на захід від Донецька). Російські війська зазнали значних втрат, втративши десятки одиниць техніки під час невдалого наступу на Терни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Російські війська продовжують активні наступальні операції на південний схід від населеного пункту Куп'янськ. Деякі «воєнкори» Російської Федерації стверджували, що їхні сили навіть просунулися на південний захід від Крохмального, що розташоване поблизу Берестового.

Зазначається, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Петропавлівки.

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Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки та Новоєгорівки; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу та поблизу Білогорівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що окупанти втратили щонайменше 20 одиниць військової техніки після їхнього нещодавнього невдалого нападу на Терни.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої точилися на північний захід від Бахмута поблизу Григорівки та Богданівки; біля Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Північного.

Геолокаційні кадри показують, що окупанти нещодавно вийшли за межі ділянки залізниці на південь від Авдіївки. ​​Російські та українські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новокалинового, Новобахмутівки та Степового; біля самої Авдіївки; біля Сіверного, Первомайського і Невельського.

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Геолокаційні кадри показують, що українські війська нещодавно просунулися на шахту "Трудовська" на південь від Красногорівки (на захід від міста Донецьк).

Позиційні бої тривали поблизу Георгіївки та Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що війська РФ нещодавно трохи просунулися на північ від Микільського (на південний схід від Вугледара).

Російські та українські джерела заявили, що ЗСУ просунулися на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). Окупанти стверджували, що позиційні бойові дії тривали біля Новодонецького, Старомайорського та Завітного Бажання.

22 січня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що українські війська захопили кілька невизначених позицій біля Вербового (на схід від Роботиного).

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Бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового, Новопрокопівки, П’ятихаток та Кам’янського. Російські "воєнкори" стверджували, що часті удари українських безпілотників (FPV) ускладнюють операції РФ на Запорізькому напрямку.

Станом на 22 січня українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але на цій ділянці лінії фронту змін не відбулося. Позиційні бойові дії тривали поблизу Кринок.

Раніше речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 18 атак військ РФ.