Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
Росія застосовує таку тактику, як точкові ракетні удари
Росія застосовує тактику точкових ракетних ударів, а також продовжує атакували ударними дронами. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«У нашій зоні відповідальності цієї ночі не було авіаційних нальотів, дронових атак, але ворог застосовує таку тактику, як точкові ракетні удари. Росіяни намагались поцілити керованою ракетою типу Х-59 у напрямку Кропивницького, але Силами ППО ракета була знищена», – зазначила Гуменюк.
За словами речниці, напередодні окупанти потужно обстрілювали Херсон і прилеглі населені пункти, що розташовані ближче до гирла Дніпра.
«Там ворог застосовував РСЗВ. Багато приватних будинків зруйновані. Є загиблі та поранені», – наголосила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59.
За даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.
Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
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