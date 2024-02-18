Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
фото ілюстративне

Росія застосовує таку тактику, як точкові ракетні удари

Росія застосовує тактику точкових ракетних ударів, а також продовжує атакували ударними дронами.  Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«У нашій зоні відповідальності цієї ночі не було авіаційних нальотів, дронових атак, але ворог застосовує таку тактику, як точкові ракетні удари. Росіяни намагались поцілити керованою ракетою типу Х-59 у напрямку Кропивницького, але Силами ППО ракета була знищена», – зазначила Гуменюк.

За словами речниці, напередодні окупанти потужно обстрілювали Херсон і прилеглі населені пункти, що розташовані ближче до гирла Дніпра.

«Там ворог застосовував РСЗВ. Багато приватних будинків зруйновані. Є загиблі та поранені», – наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59. 

За даними аналітиків ISW, російські окупаційні війська незначно просунулися на південний схід від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і відбили позицію на південь від Роботиного.

Триває 725-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.

Читайте також: ЗСУ розкрили втрати ворога за чотири місяці боїв в Авдіївці
Теги: війна Наталія Гуменюк ЗСУ Україна окупанти росія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на Авдіївському напрямку напружена
Битва за Авдіївку: прогнози та ризики
16 лютого, 12:02
Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Кулеба: Україна готує телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
18 сiчня, 23:10
Цьогоріч Україна планує запровадити ще 50 стандартів Альянсу
Сили оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО
29 сiчня, 17:52
Окупанти атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках: аналіз ISW
30 сiчня, 04:16
Економічні проблеми та політика Китаю відбилась на настроях інвесторів
Поганий знак: інвестори масово виводять капітали з Китаю
23 сiчня, 12:30
Останні дії Росії свідчать про те, що вона намагається приховати справжні причини авіатрощі
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
26 сiчня, 23:30
Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти активізували атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
5 лютого, 06:10
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
14 лютого, 01:45
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр
Німеччина та інші країни НАТО мають бути готові до війни: генерал назвав терміни
10 лютого, 22:20

Події в Україні

Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
Уночі Львів сколихнув потужний вибух (фото)
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
Окупанти використовують нову тактику ракетних ударів – «Південь»
ЗСУ розкрили втрати ворога за чотири місяці боїв в Авдіївці
ЗСУ розкрили втрати ворога за чотири місяці боїв в Авдіївці
Знищення корабля «Цезар Куніков»: яка доля спіткала екіпаж
Знищення корабля «Цезар Куніков»: яка доля спіткала екіпаж
Підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини (відео)
Підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
506K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
176K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
69K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
23K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
22K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
21K
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua