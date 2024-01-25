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Бояться репресій з боку російського уряду: як за кордоном живуть втікачі з країни-агресорки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бояться репресій з боку російського уряду: як за кордоном живуть втікачі з країни-агресорки
Більш як 90% емігрантів цікавились російською політикою і в перший місяць після еміграції, і через шість місяців, і через 1,5 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські емігранти не втрачають свій зв’язок з батьківщиною, проте більшість не бачить там свого майбутнього

Кількість російських емігрантів, що й досі працюють у вітчизняних компаніях, впала до 13%. Опитали понад 10 тис. респондентів. Чимало утікачів вважають себе частиною своїх співвітчизників за кордоном чи громадянами світу. Деякі російські емігранти переконані, що вони – частина своєї сім’ї та близьких або частина «майбутньої Росії». Про це йдеться у дослідженні проєкту OutRush, який присвячений вивченню російської еміграції.

Перед тим, як покинути країну, 43% росіян працювали на внутрішні компанії. На початку осені 2022 року цей показник становив 17%, а влітку 2023 року впав до 13%. «До того ж після серйозного падіння до вересня 2022 року рівень доходів російських емігрантів так і не відновився. Стабілізація доходів фіксується серед найбідніших респондентів, тоді як доходи найбагатших продовжують знижуватися. Рівень безробіття серед тих, хто виїхав, не зростає», – зазначили фахівці. За їх словами, росіяни повтікали не в пошуках вищих доходів, а через політичні та моральні причини.

Дослідники додали, опитування проведене у травні-липні 2023 року показало, як ідентифікують себе росіяни за кордоном:

  • 53% – частина своїх співвітчизників за кордоном;
  • 31% – громадяни світу;
  • 25% – частина своєї сім’ї та близьких;
  • 21% – частина «майбутньої Росії»;
  • 20% – частина європейців;
  • 18% – частина країни перебування;
  • 14% – частина Росії;
  • 15% – почуваються ізольованими.

«Я не бачу Росію у своєму майбутньому. Я дивлюся більше на Європу. Ось щоб там залишитись жити, бо після Росії Сербія здається дуже просунутою країною у питанні демократії. Можливо, це не так, але я кажу, наприклад, та сама поліція, яка захищає тебе на прайді. Це вже культурний шок», – розповів один з опитаних, який переїхав з РФ у Сербію.

«Більш як 90% емігрантів цікавились російською політикою і в перший місяць після еміграції, і через шість місяців, і через 1,5 року», – зазначили дослідники. Водночас політична активність емігрантів знизилася: частка тих, хто підписує петиції, скоротилася з 84% до 38%, хто підтримує російські неприбуткові організації та інші ініціативи – з 47% до 30%.

Страхи, пов'язані з репресіями та безпекою сім'ї в Росії, виросли на 17%. Крім того, 78% емігрантів бояться репресій з боку російського уряду.

Нагадаємо, через санкції багатьом російським компаніям доводиться тікати із західного ринку. Зокрема, бізнес РФ виходить із Кіпру та переїжджає до спеціальних адміністративних регіонів у країну-агресорку або до інших країн. 

Щонайменше десять великих російських компаній покидають Кіпр. Це спричинено постійним збільшенням санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

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Теги: росіяни еміграція росія

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