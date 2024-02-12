Окупанти почали нетипово використовувати «Калібри»

З початку року окупанти здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи «Калібри»

Ворог наразі обмежений у використанні «Калібрів»

З початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі каналу телеканалу «Київ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гуменюк зауважила, що 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три «Калібри», що є досить нетиповим кроком.

За словами Наталії Гуменюк, під час першої атаки, ймовірно, використовували надводний ракетоносій. А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні. Його російські загарбники підступно вивели до пускових рубежів під час масованої атаки, і він виконав пуск трьох ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коли випускається три ракети, з'являється дуже велика підозра, що щось не спрацювало і одна з ракет або заклинила, або не вийшла, або ще сталися якісь негаразди», – сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що це свідчить про те, що ракетні установки на ракетоносіях вже мають певну зношеність. І що саме тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, які у них залишилися у Севастополі, і тих, які залучають під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих «Калібрів».

За її словами, ворог наразі обмежений у ресурсі використання «Калібрів», адже поновитися їм дуже складно.

Зазначимо, 7 лютого російські військові здійснили масовану атаку. Під час неї використали 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п'ять зенітних керованих ракет С-300.

Нашим військовим вдалося знищити 44 повітряні цілі під час тієї атаки. Йдеться про 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».