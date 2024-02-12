Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти почали нетипово використовувати «Калібри»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти почали нетипово використовувати «Калібри»
З початку року окупанти здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи «Калібри»
фото з відкритих джерел

Ворог наразі обмежений у використанні «Калібрів»

З початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі каналу телеканалу «Київ».

Гуменюк зауважила, що 2 січня та під час крайньої масованої атаки росіяни запускали по три «Калібри», що є досить нетиповим кроком.

За словами Наталії Гуменюк, під час першої атаки, ймовірно, використовували надводний ракетоносій. А от під час другої, ймовірно, підводний. Причому останній не перебував на бойовому чергуванні. Його російські загарбники підступно вивели до пускових рубежів під час масованої атаки, і він виконав пуск трьох ракет.

«Коли випускається три ракети, з'являється дуже велика підозра, що щось не спрацювало і одна з ракет або заклинила, або не вийшла, або ще сталися якісь негаразди», – сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що це свідчить про те, що ракетні установки на ракетоносіях вже мають певну зношеність. І що саме тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, які у них залишилися у Севастополі, і тих, які залучають під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих «Калібрів».

За її словами, ворог наразі обмежений у ресурсі використання «Калібрів», адже поновитися їм дуже складно.

Зазначимо, 7 лютого російські військові здійснили масовану атаку. Під час неї використали 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131», 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п'ять зенітних керованих ракет С-300.

Нашим військовим вдалося знищити 44 повітряні цілі під час тієї атаки. Йдеться про 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Читайте також: Окупанти економлять один із видів ракет: ЗСУ пояснили причину
Теги: окупанти ворог росіяни Наталія Гуменюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти завдають ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи
Окупанти завдають ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи
7 лютого, 06:07
Мілош Бикович
Американський телеканал відмовився знімати Z-актора в популярному серіалі
3 лютого, 11:40
Декілька країн дуже лояльні у процедурах оформлення віз для громадян РФ
Країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам: список
1 лютого, 09:27
До жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше: опитування
До жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше: опитування
30 сiчня, 09:00
«$60 млрд «обмінного фонду» – це максимум, що може запропонувати держава-терорист»
G-7 та Зеленський знайшли болюче місце у росіян
23 сiчня, 21:19
ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
23 сiчня, 07:12
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини
ППО збила ракету над Дніпропетровщиною, у Нікополі влучання у підприємство: ситуація в регіонах
22 сiчня, 11:51
Ракетоносій має загальний залп «Калібрів» до восьми штук
Ракетна загроза з моря зростає: РФ вивела в море носій «Калібрів»
20 сiчня, 08:59
Ворог поцілив у житлову зону Берислава
Окупанти вдарили по Бериславу, поранено людину (фото наслідків)
13 сiчня, 09:35

Події в Україні

В окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта
В окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта
Окупанти почали нетипово використовувати «Калібри»
Окупанти почали нетипово використовувати «Калібри»
Ворог атакував Харківщину ракетами
Ворог атакував Харківщину ракетами
Росіяни атакували Павлоград: частина міста знеструмлена
Росіяни атакували Павлоград: частина міста знеструмлена
Удар по Харкову: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
Удар по Харкову: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
36K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
29K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
22K
Самознищення Ізраїлю
15K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
8995
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку

Новини

День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 05:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua