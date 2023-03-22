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Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка
фото з відкритих джерел

Українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута

ЗСУ проводять успішні контратаки біля Бахмута Донецької області, але загроза оточення міста із півночі півдня залишається. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, останніми днями українські сили провели локальну контратаку на захід від Бахмута, що, ймовірно, послабить тиск на маршрут постачання по трасі H32, що знаходиться під загрозою.

За даними британської розвідки, бої навколо центру міста продовжуються, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. «Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи міноборони Росії були перекинуті в інші сектори», – йдеться в повідомленні міноборони Британії.

Нагадаємо, розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. 

Теги: Міноборони місто наступ Бахмут

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