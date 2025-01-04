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Росіяни заявили про атаку дрона на пропагандистів: одного вбито, пятьох поранено

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни заявили про атаку дрона на пропагандистів: одного вбито, пятьох поранено
Мартем’янов уже отримував поранення в зоні бойових дій у жовтні 2023 року
фото з відкритих джерел

Кореспондент «Известий» Олександр Мартем'янов загинув

Російське державне агентство РИА Новости заявило, що внаслідок удару українського дрона по автомобілю на трасі Донецьк-Горлівка вбито позаштатного кореспондента «Известий» Олександра Мартем'янова, поранено ще п’ятьох представників російських ЗМІ.

Агентство заявило, що позаштатний кореспондент «Известий» Олександр Мартем'янов загинув під час удару дрона ЗСУ по цивільній машині на трасі Донецьк-Горлівка на окупованій території Донецької області.

Серед поранених – кореспонденти РИА Новости Максим Романенко і Михайло Кевхієв.

Агентство зазначило, що його кореспонденти перебувають у задовільному стані.

Відомо, що Мартем’янов уже отримував поранення в зоні бойових дій у жовтні 2023 року у Донецьку.

Раніше в Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв. 

Крім того, ЗСУ ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва. 

Нагадаємо, що тренер з боксу та кандидат у майстри спорту РФ Андрій Гармажапов був ліквідований захисниками України. Про це інформує пресслужба міністерства спорту та молодіжної політики Республіки Бурятія.

До слова, на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

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Теги: Горлівка Донецьк тренер поранення

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