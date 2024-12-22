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Спецпризначенці показали документи ліквідованих солдатів КНДР: за кого їх видає Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Спецпризначенці показали документи ліквідованих солдатів КНДР: за кого їх видає Росія
У документах місце народження північнокорейців підписано як Республіки Тува
фото: Сили спеціальних операцій/Telegram

У військових квитках північнокорейців немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували на Курщині трьох військових із КНДР та заволоділи їхніми документами. Про це інформує пресслужба відомства. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува – батьківщина воєнного злочинця, екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Однак підписи власників зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

Спецпризначенці показали документи ліквідованих солдатів КНДР: за кого їх видає Росія фото 1

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч. А їхні цивільні професії – зварювальник та покрівельник.

Спецпризначенці показали документи ліквідованих солдатів КНДР: за кого їх видає Росія фото 2

«Цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність», – кажуть у ССО.

Раніше полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців. 

Також з’явилися подробиці того, як Росія кинула сотні північнокорейських солдатів на штурм уздовж лівого флангу оборони ЗСУ в Курській області. 

Тим часом росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Так противник на Курщині намагається приховати втрати північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

«Похмурий гумор українських операторів безпілотників не відповідає смертельній серйозності їхньої роботи. Водночас жива сила Північної Кореї значно допомогла стримати російські атаки в Курську, що дозволило об'єднаним російсько-північнокорейським силам відвоювати село Плехове після трьох виснажливих піхотних атак минулих вихідних», – зазначається в статті.

До слова, розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині. Щонайменше сотня північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще тисяча – дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області. 

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Теги: Курщина росія Батьківщина документи Володимир Зеленський президент гумор Forbes втрати поранення штурм росіяни професії розвідка

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