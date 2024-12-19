Сили спеціальних операцій показали, як відбили штурм військових КНДР на Курщині

Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спеціальних операцій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-1

У результаті спроби ворожого штурму бійці знищили 12 північнокорейських військових, а ще 20 поранили

Воїни 73-го морського центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відбили штурм північнокорейських військових у Курській області. Відео роботи опублікувала пресслужба Центру.

Під час спроби ворожого штурму оператори Сил спеціальних операцій відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета MK-19, а також здійснили низку скидів з дронів.

У результаті спроби ворожого штурму бійці знищили 12 північнокорейських військових, а ще 20 поранили.

До того ж оператори ССО змогли надати домедичну допомогу пораненому піхотинцю з дружнього підрозділу та успішно евакуювали його з поля бою.

Нагадаємо, на вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

«Похмурий гумор українських операторів безпілотників не відповідає смертельній серйозності їхньої роботи. Водночас жива сила Північної Кореї значно допомогла стримати російські атаки в Курську, що дозволило об'єднаним російсько-північнокорейським силам відвоювати село Плехове після трьох виснажливих піхотних атак минулих вихідних», – зазначається в статті.

Загалом сили РФ та КНДР у Курській області налічують 60 тис. військових, тоді як українська сторона має лише 20 тис.

До слова, розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині. Щонайменше сотня північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще тисяча – дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.