В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці

Єлисеєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії

В Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв. Про це повідомив російський канал.

За інформацією росЗМІ, Єлисеєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії. Він отримав позивний «Диктор», служив зв'язківцем. Його частина перебувала на окупованій території Луганщини.

Журналісти додали, що Єлисеєв загинув внаслідок атаки безпілотника, не повідомляючи інших подробиць.

«Не стало нашого колеги, редактора телеканалу «Известия» Максима Єлисеєва. Він загинув у зоні спецоперації після атаки безпілотника», – ідеться в повідомленні.

Також російські ресурси пишуть, що 30-річний Єлисеєв отримав поранення у ногу. Його змогли оперативно евакуювати із зони бойових дій і навіть доправити до військового шпиталю в Білгородській області. Але операції він не переніс.

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