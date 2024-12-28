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В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні ліквідували редактора пропагандистського російського телеканалу: подробиці
Єлисеєв загинув внаслідок атаки безпілотника
фото з відкритих джерел

Єлисеєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії

В Україні загинув редактор російського пропагандистського телеканалу «Известия» Максим Єлисеєв. Про це повідомив російський канал.

За інформацією росЗМІ, Єлисеєв з осені 2022 року добровільно приєднався до російської окупаційної армії. Він отримав позивний «Диктор», служив зв'язківцем. Його частина перебувала на окупованій території Луганщини.

Журналісти додали, що Єлисеєв загинув внаслідок атаки безпілотника, не повідомляючи інших подробиць.

«Не стало нашого колеги, редактора телеканалу «Известия» Максима Єлисеєва. Він загинув у зоні спецоперації після атаки безпілотника», – ідеться в повідомленні.

Також російські ресурси пишуть, що 30-річний Єлисеєв отримав поранення у ногу. Його змогли оперативно евакуювати із зони бойових дій і навіть доправити до військового шпиталю в Білгородській області. Але операції він не переніс.

Раніше ЗСУ ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва. 

Нагадаємо, що тренер з боксу та кандидат у майстри спорту РФ Андрій Гармажапов був ліквідований захисниками України. Про це інформує пресслужба міністерства спорту та молодіжної політики Республіки Бурятія.

Раніше на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували російського депутата верховної ради Хакасії від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер».

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Теги: смерть тренер пропагандист поранення

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