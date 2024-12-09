Росіяни вдарили по ТЕС на Донеччині: є загиблий та поранені

Двоє працівників станції дістали поранення

Російські війська обстріляли одну з ТЕС на Донеччині, внаслідок чого загинув енергетик. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що окупанти завдали удару вранці 9 грудня.

«Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження», – йдеться в повідомленні.

Двоє працівників станції дістали поранення.

Також сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованому Донецьку вибухнув позашляховик. У ньому міг бути начальник Оленівської колонії. Внаслідок вибуху відомо про двох постраждалих. За даними російських ЗМІ, йдеться про чоловіка та жінку. Зазначається, що Слідчий комітет вже порушив кримінальну справу. Слідчі підтвердили інформацію про двох постраждалих. Як повідомляють російські ЗМІ, після вибуху машини в Донецьку загинув начальник Оленівської колонії так званої «ДНР» Сергій Євсюков. Також постраждала його дружина – їй відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані. Попередньо, під автомобілем Євсюкова було закладено пластид – близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Президент Зеленський наголосив, що кожного дня українські захисники відбивають повітряні атаки окупантів.

До слова, протягом осені 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.