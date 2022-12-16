Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Жителів області закликають нічого не знімати та не викладати в соцмережі

Під час повітряної тривоги російські ракети влучили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

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«Кривий Ріг. Є ураження ракетами», – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликають нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

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Раніше повідомлялося про вибухи у кількох областях.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.