Чого очікувати від Росії після чергового переобрання Путіна?

Володимир Путін виступає під час концерту на честь його чергового президентства та 10-річчя незаконної анексії Криму

Слабка підтримка Заходу ставить Україну в дедалі небезпечніше становище

П'ятий термін президентства Володимира Путіна додасть йому ще більше рішучості та жорстокості в продовженні війни Росії проти Україні та залучення все більшої кількості російських чоловіків для потреб фронту, вважають міжнародні експерти. Їхні думки зібрав «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Агенція АР нагадує, що 10 років тому російська окупація Криму підняла хвилю патріотизму в Росії, спричинивши стрімке зростання популярності Путіна, що підштовхнуло його до повномасштабного вторгнення до України.

У статті АР «Історія кроку Путіна 10 років тому, який призвів до війни з Україною та зростання напруги із Заходом» мовиться: «Тепер, коли Путіна призначено на ще один шестирічний термін президентства, він сповнений рішучості продовжувати свої досягнення в Україні на тлі успіхів Росії на полі бою та зменшення підтримки Києва Заходом. Хоча бойові дії тривають уже третій рік, Путін не чітко описує свої цілі в Україні»

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарі АР експертка фонду Карнегі Тетяна Станова вважає, що після виборів Путін почувається впевненіше, ніж будь-коли, на тлі «зростаючої віри Кремля у військову перевагу Росії на війні проти України та відчуття слабкості та роздробленості Заходу».

Слабка підтримка Заходу, мовиться у статті АР, ставить Україну в дедалі небезпечніше становище.

«Росія набирає обертів у своєму нападі на Україну в час затримки допомоги від Заходу, що робить наступні місяці критичними. ... У найгіршому випадку частина української лінії фронту може опинитися під загрозою обвалення», – коментує виданню Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Оглядачі АР пишуть, що Путін «неодноразово заявляв, що лінію зіткнення потрібно просунути достатньо далеко, щоб захистити російську територію від зброї великої дальності в українському арсеналі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

А інші особи з оточення російського президента, які менш стримані в амбіціях, пише видання, діляться планами захоплення нових земель.

Більше мобілізованих росіян

Дара Массікот, дослідниця програми Росії та Євразії у фонді Карнегі в інтерв’ю NPR розповіла, що, на її думку, після виборів Путін швидше всього продовжуватиме війну в Україні у тому ж самому темпі, а «​російська влада залучатиме до воєнних дій чоловіків на так званій «добровільній основі», без масової мобілізації. То ж експертка не передбачає значних наступів з боку росіян.

«​Головним мотивом для нього [Путіна] є управління цією війною та досягнення успіху, без перегріву економіки і без того, щоб хвилювати власне населення. Я думаю, ми побачимо, як він продовжить дотримуватись тієї самої лінії, залучаючи людей до служби добровольчими методами, не мобілізуючи їх, оскільки це політичний ризик. Звісно, є й інший курс, яким він може скористатися, якщо забажає, якщо почуватиметься більш ризикованим, це був би ще один етап мобілізації. Але я думаю, що він зробить це лише в тому випадку, якщо захоче розпочати ще один великий наступ проти України. Зараз я не бачу, щоб вони робили кроки в цьому напрямку», – зазначила дослідниця у подкасті NPR на тему «Ще один термін Путіна, що він означає для України».

Новий президентський термін Путіна означає, що російських чоловіків й надалі штовхатимуть у «м'ясорубку» в Україні. Але Росія за «нового» президентства Володимира Путіна не зможе переломити хід війни. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі та Африці.

Чергова перемога Путіна на виборах – «це погана новина для тисяч російських чоловіків. Його перебування при владі означає, що їх продовжать штовхати у м’ясорубку, де їх вбиватимуть сотнями у день, як це відбувається зараз. Я не бачу, що це щось змінить на полі бою. Росія не має достатньої сили, щоб вибити Україну з війни», – зазначив Годжес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США ризикують... Україною

Ситуація на полі бою в Україні складатиметься на користь Росії до тих пір, поки США зволікатимуть із допомогою Україні, – вважає Дара Массікот.

«Російський військовий генштаб дивиться на Україну і бачить, що їм не вистачає критичних боєприпасів і що вона відкладає рішення щодо мобілізації. Це означає, що [українські] підрозділи на передовій, принаймні зараз, є особливо вразливі. Росіяни дивляться на затримки в Конгресі, і думають, що ці затримки тривають протягом багатьох місяців, і можливо, це займе ще кілька місяців. І вони також думають довгостроково: що буде у США після листопада, якщо підтримка України з боку США впаде, як це вплине на європейську допомогу? Всі ці речі для того, хто планує операції російського війська, виглядають неймовірно позитивно. З цього погляду у них є багато стимулів рухатися вперед і продовжувати атакувати українські позиції допоки ці проблеми не будуть вирішені»

2024 рік буде вирішальним у значенні, що він покаже, хто з цієї війни виходитиме у сильнішій позиції, розповіла експертка Массікот.

«Проблема щодо прогнозування подій на фронті, залежить від того, чи виділить уряд США 61 мільярд, який здебільшого буде перетворений на допомогу Україні.

Якщо ці гроші будуть схвалені, і ця зброя та боєприпаси дійсно почнуть швидко надходити в Україну, є велика ймовірність того, що наступний рік буде виглядати кращим для України, тому що вони зможуть стримати російські атаки зараз і відновити та посилити своє військо потім, тоді як російські переваги почнуть слабнути у 2025 і 2026 роках.

З іншого боку, якщо допомога США не буде схвалена, тоді ми побачимо процес, який уже триває, коли українські підрозділи нормують свої боєприпаси, що може перетворитись у справжнє виснаження боєприпасів. Якщо це станеться, то українські підрозділи ні на землі, ні в небі не зможуть себе захистити. І ми почнемо думати, як виглядатиме російський прорив у другій половині цього року, якщо допомоги не буде»

Генерал у відставці Бен Годжес погоджується, що Україні, щоб вижити потрібно заручитися лідерством США та Німеччини у допомозі Україні.

Він переконаний, що Захід не повинен боятися ядерних погроз Кремля, і активніше допомагати Києву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку Годжеса, ядерні погрози Путіна у випадку, якщо НАТО надішле війська в Україну, не є серйозними.

В інтерв'ю німецькому виданню DW він сказав: «Це те, що Росія робить, коли бачить, наскільки швидко ми починаємо боятись, коли вони говорять, що вони можуть застосувати ядерну зброю».

«Не існує жодного позитивного результату для Росії від використання ядерної зброї», – переконаний Годжес. Він нагадав, що ядерна зброя найбільш корисна, коли ти її не використовуєш, і Кремль це добре розуміє.

Щоб перемогти, Україна має зробити Крим недоступним для російських військ, а це значить, мати достатньо ракет великої дальності різних типів, вважає Годжес.

Ярина Матвійчук, «Голос Америки»