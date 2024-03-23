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На греблі ДніпроГЕС частково відновлено рух

Ірина Луцак
glavcom.ua
На греблі ДніпроГЕС частково відновлено рух
Вдалося відновити рух легкових автомобілів
фото з відкритих джерел

До ночі вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг, наявних на греблі

Греблею ДніпроГЕС, яка постраждала в п'ятницю від ракетних обстрілів, відкрито рух для легкових автомобілів, – повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Наразі вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

«Усі служби працювали безперервно, щоб якнайшвидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Дніпра», – зазначив Федоров. 

До ночі вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг, наявних на греблі. Не працюють смуги, розташовані біля краю греблі, обваленого ворожими ракетами над машинним залом ДніпроГЕСу.

Про перспективи і терміни повноцінного відновлення руху пасажирського і вантажного транспорту греблею ДніпроГЕС не повідомляється.

Нагадаємо, що уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. 

До слова, Велика Британія надасть новий військовий пакет допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько $75,5 млн). Сюди ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО.

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Теги: Запоріжжя ракетна атака

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