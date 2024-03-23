На греблі ДніпроГЕС частково відновлено рух

До ночі вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг, наявних на греблі

Греблею ДніпроГЕС, яка постраждала в п'ятницю від ракетних обстрілів, відкрито рух для легкових автомобілів, – повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Наразі вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усі служби працювали безперервно, щоб якнайшвидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Дніпра», – зазначив Федоров.

До ночі вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг, наявних на греблі. Не працюють смуги, розташовані біля краю греблі, обваленого ворожими ракетами над машинним залом ДніпроГЕСу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про перспективи і терміни повноцінного відновлення руху пасажирського і вантажного транспорту греблею ДніпроГЕС не повідомляється.

Нагадаємо, що уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

До слова, Велика Британія надасть новий військовий пакет допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько $75,5 млн). Сюди ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО.

Читайте також: Чи можна знищити ракетами ДніпроГЕС та які можливі наслідки підриву дамби