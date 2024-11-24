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Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна досліджує уламки нової ракети, щоб протидіяти РФ – Зеленський
Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від нових російських ракет ,каже Зеленський
фото: Офіс президента

«Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру», – президент

 

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру. І світ має зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні в неділю, 24 листопада.

«Як би Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближчий.Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що світ не має давати російському правителю Володимиру Путіну «жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію».

«Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію», – сказав він.

Раніше СБУ вперше показала уламки «Орєшніка», яким Росія атакувала Дніпро

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії.

«Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошує Defense Express.

До слова, як повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України, Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіуса дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування».

За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.

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Теги: росія путін Дніпро Володимир Зеленський президент робота ракета озброєння диктатор

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