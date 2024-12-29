Диверсанти намагаються проникнути в Україну: прикордонники повідомили, де є загроза

Напрямок Білорусі для України, як і раніше, залишається загрозливим

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп зменшилася. Втім, прикордонники фіксують спроби ворога проникнути на територію України. Найбільше – у Сумській області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє «Укрінформ».

«Хоч активність ворожих ДРГ і зменшилася, але спроби продовжуються, і найбільше – в напрямку Сумської області. Але загроза від заходу російських ДРГ для Харківщини і Чернігівщини також нікуди не зникає», – повідомив

Із його слів, на ділянці кордону з сусідньою Білоруссю нестандартних ситуацій за останній період прикордонники не фіксують. Представник Держприкордонслужби наголошує, що наразі РФ не має достатніх сил, щоб здійснити повторне вторгнення до України або нагнітати ситуацію на цьому напрямку.

Напрямок Білорусі для України, як і раніше, залишається загрозливим, зауважив Демченко. Саме тому необхідно бути пильними, щоб не допустити жодних провокацій і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій.

Нагадаємо, на Харківщині російські диверсійно-розвідувальні групи перевдягаються в український однострій.

Раніше російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту.