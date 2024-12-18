Окупанти намагаються прорватись на Харківщину в формі ЗСУ

Переважна кількість ДГР Силами оборони виявляється і знищується

На Харківщині російські диверсійно-розвідувальні групи перевдягаються в український однострій. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Проте українські спецслужби вміють працювати «чітко і якісно».

«Постійно диверсійно-розвідувальні групи противника в рамках програми «Маскарад» перевдягаються в український однострій і намагаються просочуватися через наші бойові порядки», – розповів він.

За його словами, переважна кількість таких груп Силами оборони виявляється і знищується.

«Інколи буває так, що ворог думає, що він діє в інтересах російських окупаційних військ, а насправді він уже діє в інтересах Сил оборони, просто ще про це не знає», – додає Федоренко.

Нагадаємо, триває 1029-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 183 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.