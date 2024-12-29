Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу

Фартовий (на передньому плані) та Ріко тепер солдати 28-ї бригади

Фартовий каже, що до такого розвитку подій був готовий, навіть взяв з собою військовий квиток

Ріко та Фартовий – пілоти FPV-дронів батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони вже мають бойові виходи і паралельно продовжують навчатися та відточувати майстерність. Однак іще влітку чоловіки намагалися втекти з України. Бригада розповідає їхню історію на своєму YouTube-каналі.

Чоловіки хотіли потрапити в Молдову у кузові вантажівки. Їх туди вмістилося аж 48. Коштувала така не вельми комфортна подорож 150 тисяч гривень. Зрештою, на Одещині їх зупинили прикордонники.

У КАМАЗ помістилися 48 ухилянтів фото: ДПСУ

Фартовий каже, що до такого розвитку подій був готовий, навіть взяв з собою військовий квиток. У бригаді до нього поставилися добре, навіть дали відпустку, аби він міг одружитися зі своєю дівчиною.

Військовослужбовці зауважують, хоч і мали свої резони, аби виїхати з України, та зрештою, не нарікають, що опинилися у війську. Нині мають лише одне прагнення – нищити окупантів.

Раніше речник ДПСУ назвав найбільш популярні напрямки для нелегального перетину кордону.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.