Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу
Фартовий каже, що до такого розвитку подій був готовий, навіть взяв з собою військовий квиток
Ріко та Фартовий – пілоти FPV-дронів батальйону безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Вони вже мають бойові виходи і паралельно продовжують навчатися та відточувати майстерність. Однак іще влітку чоловіки намагалися втекти з України. Бригада розповідає їхню історію на своєму YouTube-каналі.
Чоловіки хотіли потрапити в Молдову у кузові вантажівки. Їх туди вмістилося аж 48. Коштувала така не вельми комфортна подорож 150 тисяч гривень. Зрештою, на Одещині їх зупинили прикордонники.
Фартовий каже, що до такого розвитку подій був готовий, навіть взяв з собою військовий квиток. У бригаді до нього поставилися добре, навіть дали відпустку, аби він міг одружитися зі своєю дівчиною.
Військовослужбовці зауважують, хоч і мали свої резони, аби виїхати з України, та зрештою, не нарікають, що опинилися у війську. Нині мають лише одне прагнення – нищити окупантів.
Раніше речник ДПСУ назвав найбільш популярні напрямки для нелегального перетину кордону.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.
До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.
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