РФ отримала €1 млрд від купівлі палива Євросоюзом

За 1 млрд євро Росія може придбати близько 60 тис. іранських дронів Shahed

Попри масштабні санкції на російську нафту, ЄС минулого року поповнив військову скарбницю Росії на 1 млрд євро шляхом закупівель палива. Про це повідомляє Politico з посиланням на дослідження Global Witness.

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Згідно з аналізом організації Global Witness на основі даних про постачання Kpler, у 2023 році ЄС закупив близько 35 млн барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Покупки стали можливими завдяки великій і вже відомій лазівці: попри заборону Євросоюзу на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях. Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через такі місця, як Індія та Туреччина.

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Сума в 1 млрд євро еквівалентна вартості близько 60 тис. іранських дронів Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, пише видання.

Нагадаємо, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.

До слова, через санкції у Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту.