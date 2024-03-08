Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada

Президент постановив присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ ім’я українського гетьмана

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я «Гетьман Іван Виговський» корвету класу Ada. Про це йдеться в указі Зеленського №150/2024.

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«З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського постановляю присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил ЗСУ ім’я гетьмана Івана Виговського», – йдеться в повідомленні.

Згідно з указом Зеленського надалі корвет іменуватимуть – корвет «Гетьман Іван Виговський».

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Як повідомлялося, корвет «Гетьман Іван Мазепа» класу Ada адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. Тоді ж президент Володимир Зеленський обрав для нього ім’я.

У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Раніше ВМС почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині.