Прем’єрка Латвії порівняла Росію з алкоголіком

За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю

Евіка Сіліня: «Ми живемо по сусідству з країною, яку, можна сказати, схожа на алкоголіка чи наркомана, дії якої ми не можемо передбачити»

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати. Про це повідомляє LSM.

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«Ми живемо по сусідству з країною, яку, можна сказати, схожа на алкоголіка чи наркомана, дії якої ми не можемо передбачити. Треба усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією, Білорусією. Росія почала війну в Україні, а ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з Білоруссю, зараз будуємо кордон з Росією. Зміцнення військового потенціалу нашого кордону. Ми діємо за чітким планом», – наголосила вона.

За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю. «Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року», – додала Сіліня.

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За словами Сіліної, заява НБС про те, що наразі немає приводів для занепокоєння, є реакцією на пропаганду з боку Росії, яка лякає країни Балтії та НАТО. «Путін щороку виступає з промовою перед «так званими виборами» і намагається тероризувати навколишні країни», - додала прем'єрка.

Нагадаємо, Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з Росії та Білорусі.

До переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди.

Під заборону на імпорт потрапили також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.

Також повідомлялося, що Латвія може замінувати кордон з Росією та Білоруссю.