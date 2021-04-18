Бойовики обстріляли з мінометів житловий сектор на Донеччині

На опублікованих кадрах видно, що велика воронка є в саду одного з приватних дворів

Окупанти цілеспрямовано цілили по житловому сектору, що могло призвести до загибелі мирного населення

Бойовики на Донеччині обстріляли житловий сектор з мінометів: постраждало два будинки в Зайцеве (Жованка).

Як повідомляє у Facebook 10 гірсько-штурмова бригада, інцидент стався 17 квітня після 18:00. Бойовики обстріляли житловий сектор в Зайцеве із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

В результаті дві міни прилетіли до житлових будинків по вулиці Журавського 23 і 24.

Українські бійці повідомляють, що ніяких військових об'єктів у цих житлових будинках немає, як і самих військовослужбовців. Тобто бойовики цілеспрямовано цілили по житловому сектору, що могло призвести до загибелі мирного населення.

На опублікованих кадрах видно, що велика воронка є в саду одного з приватних дворів. Також осколками побило паркан і дерева.

Самі господарі будинку не постраждали – їм вдалося вчасно сховатися від обстрілу в погребі.