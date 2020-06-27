Російські окупанти п’ять разів порушували режим припинення вогню, гатили з артилерії та мінометів



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Підрозділи ЗСУ дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника

Троє українських воїнів зазнали осколкових поранень, один з них загинув

Російські окупаційні війська від початку доби вже п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«27 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, опівночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне окупанти застосували проти українських військовиків автоматичні станкові гранатомети. На світанку бойовики активізувалися й поблизу Авдіївки, де задіяли артилерійські системи 122-го калібру, 120-тиміліметрові міномети, великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

По оборонцях Гранітного російські найманці застосували ПТРК та міномети 82-го калібру, а поблизу Мар’їнки вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В обідній час у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили обстріл і на підступах до Світлодарська, використавши станкові протитанкові гранатомети.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських оборонців загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються», – зазначають у штабі.

Як повідомлялося, 27 червня троє українських військовослужбовців у районі проведення ООС зазнали осколкових поранень, один з них загинув.

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