В українській армії зареєстрували 166 хворих на коронавірус



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Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

У закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу було зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 27 червня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 302 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 178 осіб. За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Командування Медичних сил, у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 4 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Рівненський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська – 2 військовослужбовців, Дніпропетровська – 1 військовослужбовець та Харківська – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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