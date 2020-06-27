В районі Мар’їнки український сапер підірвався на вибуховому пристрої



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Військовий отримав осколкове проникаюче поранення, його госпіталізували

Військовий підірвався під час виконання завдання з розмінування місцевості

У суботу, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка у Донецькій області під час розмінування ділянки місцевості сапер ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що військовий отримав осколкове проникаюче поранення, його госпіталізували.

«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 червня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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