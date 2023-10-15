Російські загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні

Голова Херсонської МВА повідомив про потужний вибух у Херсоні

Росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби по Херсону

Російські окупанти завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсону з винищувача-бомбардувальника Су-34. Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попередньо, росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби. Після вибуху в різних районах міста почалися перебої з водопостачанням.

Раніше голова Херсонської МВА повідомив про потужний вибух у Херсоні. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили керованою авіабомбою по селі Дружелюбівка на Харківщині. Загинули двоє людей, одна жінка отримала осколкове поранення.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.