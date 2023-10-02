Велика Британія направила до Польщі винищувачі для захисту від російської агресії

Скільки винищувачів передали до Польщі невідомо

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що до Польщі направлено багатоцільові винищувачі Typhoon. Про це повідомляє BBC.

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«Велика Британія відправила до Польщі винищувачі Typhoon для захисту Варшави від російського втручання», – заявив міністр.

Грант Шаппс не назвав кількість винищувачів, наданих Польщі.

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Зазначимо, Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його конструкція дає змогу значно підвищити маневреність літака на великих кутах атаки і під час польоту з надзвуковою швидкістю.

Нагадаємо, низка країн Східної та Північної Європи, зокрема Фінляндія, що нещодавно вступила до НАТО, різко наростили закупівлі американських винищувачів п'ятого покоління F-35 на тлі війни Росії в Україні.

Раніше глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні. Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року, а поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Бельгія розглядає можливість передачі Україні свої винищувачі F-16.

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До слова, США вперше за 34 роки показали новий стретегічний бомбардувальник. Компанія Northrop Grumman представила B-21 Raider на заводі 42. Презентація стала першою публічною демонстрацією нового бомбардувальника ВПС США за 34 роки. Перші льотні випробування проведуть до кінця 2023 року.