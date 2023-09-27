Відео із командувачем Чорноморського флоту старе? Цікава деталь, яку не врахували росіяни

Соколов не згадав жодним словом останні події й ніяк не спростував повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію

27 вересня російські ЗМІ поширили відео, на якому командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Фото та відео з Соколовим почали публікувати після того, як Сили спеціальних операцій заявили про його ліквідацію.

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Російські ЗМІ опублікували відеокоментар Соколова, в якому командувач Чорноморського флоту розповідає про «подвиги» Чорноморського флоту, а також про те, що 810-у бригаду морської піхоти відзначили орденом Ушакова.

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Що примітно, Соколов не згадує жодним словом останні події й, звісно, ніяк не спростовує повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію.

Щобільше, обидві події − перемога ФК «Чорноморець» і відзначення бригади орденом Ушакова відбулися набагато раніше, ніж удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Зокрема, про орден Ушакова для 810-бригади так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв повідомляв ще місяць тому – 29 серпня.

Про орден Ушакова для 810-бригади так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв повідомляв ще місяць тому фото: скріншот

До слова, чемпіонат, в якому переміг ФК «Чорноморець», відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу ЧФ РФ.

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Чемпіонат, в якому переміг ФК «Чорноморець», відбувся ще 18 вересня фото: скріншот

Щодо нагородження спортсменів таким високопоставленим чиновником сам ФК «Чорноморець» не написав нічого ні на своєму сайті, ні у Telegram, ні у VK, а лише перепостив у канал відео навіть не з «Першого Севастопольського», а з «ЧП Севастополь».

Водночас на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань і усі вони мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня нагороджував Соколов.

ФК «Чорноморець» перепостив у канал відео з нагородженням футболістів фото: скріншот

Медалі, якими нагороджував спортсменів Соколов фото: скріншот

У соцмережі VK на сторінці ФК «Чорноморець» 20 вересня опубліковане відео з нагородження, ймовірно, записане у день перемоги, на якому ведучий каже, що зустріч команди з командувачем ЧФ РФ запланована на 20 вересня у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ.

На відео з Соколовим з нагородження і на відео з його коментарем видно, що він перебуває саме у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ − про це свідчать характерні люстри і стіни.

У соцмережі VK на сторінці ФК «Чорноморець» 20 вересня опубліковане відео з нагородження фото: скріншот

Соколовим з нагородження і на відео з його коментарем видно, що він перебуває саме у Єкатерининському залі Будинку офіцерів Чорноморського флоту фото: скріншот

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

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До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі.

Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Зазначимо, що сьогодні командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть.