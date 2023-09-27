Відео із командувачем Чорноморського флоту старе? Цікава деталь, яку не врахували росіяни
Соколов не згадав жодним словом останні події й ніяк не спростував повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію
27 вересня російські ЗМІ поширили відео, на якому командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Фото та відео з Соколовим почали публікувати після того, як Сили спеціальних операцій заявили про його ліквідацію.
Російські ЗМІ опублікували відеокоментар Соколова, в якому командувач Чорноморського флоту розповідає про «подвиги» Чорноморського флоту, а також про те, що 810-у бригаду морської піхоти відзначили орденом Ушакова.
Що примітно, Соколов не згадує жодним словом останні події й, звісно, ніяк не спростовує повідомлення у ЗМІ про його ліквідацію.
Щобільше, обидві події − перемога ФК «Чорноморець» і відзначення бригади орденом Ушакова відбулися набагато раніше, ніж удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Зокрема, про орден Ушакова для 810-бригади так званий губернатор Севастополя Михаїл Развожаєв повідомляв ще місяць тому – 29 серпня.
До слова, чемпіонат, в якому переміг ФК «Чорноморець», відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу ЧФ РФ.
Щодо нагородження спортсменів таким високопоставленим чиновником сам ФК «Чорноморець» не написав нічого ні на своєму сайті, ні у Telegram, ні у VK, а лише перепостив у канал відео навіть не з «Першого Севастопольського», а з «ЧП Севастополь».
Водночас на сайті кримського футбольного союзу від 19 вересня опубліковані фото спортсменів після змагань і усі вони мають медалі дуже схожі на ті, якими їх нібито 27 вересня нагороджував Соколов.
У соцмережі VK на сторінці ФК «Чорноморець» 20 вересня опубліковане відео з нагородження, ймовірно, записане у день перемоги, на якому ведучий каже, що зустріч команди з командувачем ЧФ РФ запланована на 20 вересня у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ.
На відео з Соколовим з нагородження і на відео з його коментарем видно, що він перебуває саме у Єкатерининському залі Будинку офіцерів ЧФ − про це свідчать характерні люстри і стіни.
Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.
До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.
Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі.
Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
Зазначимо, що сьогодні командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть.
Коментарі — 0