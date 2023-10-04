У Севастополі лунають вибухи та постріли

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У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи та постріли. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що вибух пролунав в районі Козачої Бухти.

Очевидці повідомляють, що вибух також було чутно в районі Гагарінської й магазину «Метро». Мешканці заявляють й про постріли.

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Офіційної інформації поки немає.

Як повідомлялося, спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Згодом розвідка розкрила деталі спецоперації.

До слова, триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.