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Загинув поліцейський, є поранені: окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинув поліцейський, є поранені: окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні (відео)
Унаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції, який перебував у тролейбусі
фото: Ігор Клименко/Телеграм

Через ворожу атаку поранені двоє людей

Сьогодні, 19 вересня, російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Внаслідок атаки  загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено. Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9», – розповів він.

За його словами, через ворожу атаку поранені двоє людей. Вони доправленні до лікарні. «Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч», – додав Мрочко.

Також голова МВС України Ігор Клименко повідомив, вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.

«Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м. Всі необхідні служби на місці. Працюємо», – констатував він.

Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Херсон обстріл вбивство поліцейських війна

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